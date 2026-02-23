¿Axl Rose o Mickey Mouse? La hilarante imitación de Stefan Kramer a vocalista de Guns N' Roses en Viña 2026

23 feb. 2026 - 00:56 hrs.

El humorista nacional Stefan Kramer volvió con fuerza al escenario de la Quinta Vergara, marcando su cuarta presentación en el Festival de Viña del Mar. Como es habitual, su rutina incluyó imitaciones de grandes voces y personalidades, entre ellas Shakira y Chancho en Piedra.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche fue su imitación de Guns N’ Roses, específicamente de su vocalista Axl Rose.

Con una caracterización exagerada y llena de gestos caricaturescos, Kramer sorprendió al público al comparar al legendario cantante con el personaje animado Mickey Mouse, generando una ola de risas y reacciones en la Quinta Vergara.

