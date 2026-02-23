Envió particular saludo: Así fue la imitación de Stefan Kramer a Sebastián y "El Negro" Piñera en Viña 2026

23 feb. 2026 - 00:52 hrs.

Stefan Kramer volvió a sorprender en el Festival de Viña del Mar 2026, con una rutina marcada por la nostalgia y el humor político que lo ha caracterizado desde el inicio de su carrera.

Durante su presentación, el comediante lanzó una broma en la que señaló que varios de los personajes que solía imitar ya no están.

Fue en ese contexto cuando apareció su imitación de Miguel "El Negro" Piñera, diciendo que le mandaba saludos al cielo, desatando una inmediata ovación del público, que celebró el gesto y la caracterización del humorista.

Acto seguido, Kramer dio paso a su versión de Sebastián Piñera, personaje que lo acompañó durante buena parte de su trayectoria artística, pero con una frase que tomó por sorpresa a todos y sacó carcajadas: "Se te está olvidando alguien, malagradecido".

