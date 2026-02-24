Entre risas y emoción: Rodrigo Villegas recibe la Gaviota de Plata y Oro tras una ovación en Viña 2026
Rodrigo Villegas fue el encargado de poner la cuota de humor en la segunda noche del Festival de Viña 2026.
Tras sus exitosos pasos por el certamen en 2017 y 2023, el comediante volvió a subirse al escenario de la Quinta Vergara con una rutina que provocó carcajadas y una positiva respuesta del público presente.
Rodrigo Villegas recibe la Gaviota de Plata y Oro
En la parte final de su presentación, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda subieron al escenario para entregarle la Gaviota de Plata a Rodrigo Villegas, quien recibió la estatuilla visiblemente emocionado y agradeció el cariño del público.
Minutos más tarde y tras el fin de la rutina, los animadores del festival volvieron al escenario para entregarle la Gaviota de Oro a Villegas, quien quedó muy contento por su desempeño.Ir a la siguiente nota
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Lunes 23 de febrero
Martes 24 de febrero:
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de