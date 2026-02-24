Entre risas y emoción: Rodrigo Villegas recibe la Gaviota de Plata y Oro tras una ovación en Viña 2026

24 feb. 2026 - 00:56 hrs.

Rodrigo Villegas fue el encargado de poner la cuota de humor en la segunda noche del Festival de Viña 2026.

Tras sus exitosos pasos por el certamen en 2017 y 2023, el comediante volvió a subirse al escenario de la Quinta Vergara con una rutina que provocó carcajadas y una positiva respuesta del público presente.

Rodrigo Villegas recibe la Gaviota de Plata y Oro

En la parte final de su presentación, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda subieron al escenario para entregarle la Gaviota de Plata a Rodrigo Villegas, quien recibió la estatuilla visiblemente emocionado y agradeció el cariño del público.

Minutos más tarde y tras el fin de la rutina, los animadores del festival volvieron al escenario para entregarle la Gaviota de Oro a Villegas, quien quedó muy contento por su desempeño.

