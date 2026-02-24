¿Será una noche complicada? Kenita Larraín hace proyección sobre el debut de Esteban Düch en Viña 2026

24 feb. 2026 - 15:30 hrs.

Esta noche se llevará a cabo la tercera jornada del Festival de Viña 2026 y, una vez más, el bloque humorístico mantiene a muchos con gran expectación, pues es el turno del comediante venezolano Esteban Düch. Kenita Larraín analizó con su numerología y dio sus predicciones sobre este show.

Pese a que Esteban es conocido en el mundo de la comedia chilena y sabe muy bien el humor del público local, la reacción de la Quinta Vergara es impredecible y, como siempre, hay temor de que la aceptación no sea la esperada.

¿Cómo le irá a Esteban Düch, según Kenita?

Esta mañana en el matinal Con Gusto a Viña, la conocida numeróloga Kenita Larraín hizo una proyección numérica para predecir lo que podría ser el destino de Esteban Düch en su debut en la Quinta Vergara.

Al respecto, José Antonio Neme manifestó que "Kenita ha sido tremendamente asertiva... Cuando ella habla, todos temblamos", lo que le generaba cierto temor respecto a lo que podía predecir para esta noche.

ATON. Esteban Düch

El número que le salió al comediante venezolano en la proyección de Kenita, fue el 13, igual que el de Stefan Kramer, quien logró llevarse Gaviota de Oro y Plata, pero con una presentación un poco criticada. En ese sentido, Kenita dijo que veía una noche complicada para Düch, pero podía revertirlo si no cae en el enojo.

"Si él se enoja, se va a pique. En este número puede haber una tendencia a que se enoje y, si lo hace, el resultado puede no ser favorable", explicó Kenita, quien además le recomendó vestirse de azul, que es el color del chakra de la comunicación.

Mantente al tanto de todos los detalles previos a la tercera jornada festivalera y del debut de Esteban Düch en Viña 2026, a través de las pantallas de Mega.

