"Es un gesto amable": Asskha Sumathra sobre el hito de pisar el Festival de Viña del Mar

24 feb. 2026 - 17:20 hrs.

Asskha Sumathra hará historia al ser la primera transformista que se suba al escenario del Festival de Viña del Mar.

Previo a su show del miércoles 25 de febrero, la artista realizó la tradicional conferencia de prensa, en la que abordó la importancia de este logro para la comunidad LGBTIQ+.

"Es un gesto amable el que un transformista llegue a un espacio como el Festival de Viña. Durante muchos años se ha manejado esta situación del transformismo muy under y y hoy explicarlo, exponerlo frente a todas las cámaras, encuentro que es maravilloso. Es espectacular", recalcó.

Manuel Lema/Aton Chile

Del mismo modo, valoró "salir de este espacio tan oscuro donde muchos de nosotros vivimos (para) que todo el mundo pueda opinar, hablar y disfrutar del show".

"Esa es la diversidad"

Sin embargo, Asskha Sumathra no quiso asumir un rol de vocera en particular. "Te va haciendo un poco limítrofe en el avanzar", declaró y, en el mismo sentido, valoró la pluralidad de voces, incluso si están en contra de una propuesta como la suya.

"Si dentro de la sociedad hay una persona que no quiere aportar, que quiere criticar porque es lo que le gusta y siente placer... si se siente feliz, que lo haga, porque esa es la diversidad. Ahí está el futuro y el éxito del las sociedades", cerró.

