"Sé perfectamente cómo es...": Asskha Sumathra protagonizó divertido momento tras consulta sobre su nombre

24 feb. 2026 - 19:00 hrs.

La conferencia de prensa de Asskha Sumathra tuvo un tono distendido con muchas bromas de la humorista a los periodistas presentes. En particular, se vivió un divertido momento con Rolf Paschold, reportero de Con Gusto a Viña.

"¿Te gusta que te digan Asshka o Asskha?", consultó el enviado del matinal, dada la constante confusión de cómo se pronuncia el nombre de la comediante.

"O sea, como lo quieras decir, si es problema de ustedes, yo sé perfectamente cómo es... Óscar", lanzó Sumathra con un coro de carcajadas de los periodistas en el salón de conferencias del Hotel Sheraton Miramar.

"Asskha o Asshkha, cada uno con la pronunciación que quiera", zanjó la aludida.

¿Con qué look nos sorprenderá Asskha Sumathra?

Cabe recordar que la transformista se presentará el próximo miércoles 25 de febrero, después del show de Juanes en la Quinta Vergara.

Para tener un adelanto, Paschold consultó si sería morena o rubia en el escenario. "¿Por qué la pregunta? Pregúntenme si quiero tomarme un copete tranquila, si me voy a bañar ese día", bromeó Asskha.

Lo cierto es que quiso mantener el misterio de su look.

