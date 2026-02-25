"Jalándome el...": La referencia que hizo Esteban Düch a George Harris al inicio de su show en Viña 2026

25 feb. 2026 - 00:32 hrs.

El encargado de hacer reír al monstruo de la Quinta Vergara fue Esteban Düch, quien realizó una inesperada referencia a George Harris en el Festival de Viña 2026.

Tan solo un par de minutos llevaba el comediante arriba del escenario y contó cómo fue que lo habían contactado para llegar al certamen, diálogo que incluyó una mención a su compatriota.

"Me llamaron un día de noviembre, me llamaron al teléfono de disco, que todos tenemos en la casa. Cuando me llegó esa llamada, yo no me lo esperaba, yo estaba en mi casa, tranquilo, jalándome el muñeco".

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña