"¿Volverías con tu ex?": La referencia de Asskha Sumathra al reality que sacó carcajadas en Viña 2026

26 feb. 2026 - 00:39 hrs.

Asskha Sumathra fue la encargada de aportar la cuota de humor en la cuarta noche del Festival de Viña 2026.

La ganadora de Coliseo se presentó por primera vez en el escenario de la Quinta Vergara, logrando conectar con el público desde el primer minuto de su rutina.

En medio de su presentación, Sumathra se distrajo al notar la publicidad del reality ¿Volverías con tu ex? 2 ubicada en la base de la galería, lo que dio pie a un improvisado comentario. "¿Volverías con tu ex? Ni cagan...", lanzó, generando inmediatas risas entre los asistentes.

Tras ello, remató señalando que todas sus exparejas se encuentran presas, provocando una nueva ola de carcajadas en la Quinta Vergara.

