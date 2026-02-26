"Me pegué mi George Harris": Piare con Pe repasó polémico show que tuvo hace unos meses en Talca

26 feb. 2026 - 12:30 hrs.

Durante esta jornada del Festival de Viña del Mar, habrá puro poder femenino de la mano de Mon Laferte y en el humor, Piare con Pe.

Esta última llega por primera vez al certamen como la única mujer representante del humor en la Quinta Vergara. En su conferencia de prensa habló sobre una experiencia anterior que marcó un antes y un después en su carrera como comediante.

"Me pegué mi George Harris"

En su rueda de prensa, Piare con Pe, conversó con Karim Butte donde comentaron en detalle la situación que vivió hace algunos años en el Festival de Talca.

Con Gusto a Viña

"No fue muy fuerte, si po, yo tenía otra actitud en la vida en general. Más choriza (...) yo estaba partiendo el show y las pifias empezaron rápidamente, había ocurrido que habían pifiado a humoristas en el Festival (...) yo también reconozco que no estaba preparada 100% para ese festival, no tenía la experiencia que hoy siento que tengo, hoy día me siento mucho más preparada y espero que así también lo pueda percibir la gente (...)", comentó la comediante.

Luego, agregó que ahora que es más madura, cree que jamás haría lo que hizo ese día, "me empezaron a pifiar y yo les dije qué se creen que me vienen a pifear, me pegué mi George Harris (...) y me fui del escenario, no encuentro que esté bien, fue una reacción del momento que no supe controlar (...) ahora sí he aprendido a hacer eso, a controlar mis emociones", cerró la humorista.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña