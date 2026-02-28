"No me hace gracia" y "Es rápido": Pastor Rocha genera reacciones divididas con su sátira religiosa en Viña

28 feb. 2026 - 11:40 hrs.

El comediante Santiago Endara, más conocido como Pastor Rocha, tuvo un exitoso debut en el Festival de Viña del Mar con un show cargado de sátira religiosa y diversas referencias al mundo político.

Si bien el "hijo de la vende gaviotas" logró llevarse todos los galardones del certamen, su rutina con alto contenido alusivo a las creencias religiosas generó reacciones divididas.

"Su humor es bien disperso. En general, hay cosas que personalmente no me hacen ninguna gracia, como el tema con Dios", comentó una de las tantas veraneantes que siguen en la Ciudad Jardín.

Mientras que un grupo importante quedó encantado con la propuesta diferente del Pastor Rocha.

"Me gustó, lo encontré entretenido (...) Es bien rápido, bien ludo", "excelente humorista. Se burla de la religión, pero a la vez desenmascara lo que ocurre en la vida real", fueron algunos de los comentarios que dieron transeúntes al programa Con Gusto a Viña.

