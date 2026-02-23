Pet Shop Boys, Bomba Estéreo y Rodrigo Villegas: Sigue EN VIVO el React de la segunda noche de Viña 2026

23 feb. 2026 - 20:10 hrs.

Este lunes 23 de febrero se dará inicio a la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Durante esta jornada, los asistentes a la Quinta Vergara y el público en sus casas podrá disfrutar de las presentaciones del dúo británico Pet Shop Boys, el humorista Rodrigo Villegas y la agrupación Bomba Estéreo.

¿Cómo ver el react del Festival de Viña?

Existen varias formas en las cuales puedes disfrutar de la emisión del Festival de Viña 2026, por la señal televisiva de Mega y también la señal Mega 2, donde será transmitido con lengua de señas para la comunidad sorda.

También, puedes hacerlo a través del react que está a cargo de Poli Flores y Álex Ortiz, atentos a todo lo que ocurra en el evento, pues ven todo desde la Quinta Vergara.

