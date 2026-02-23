"No le quedaba nada grande a Tito": Carolina Arregui recuerda a Héctor Noguera tras homenaje en Viña 2026

23 feb. 2026 - 20:10 hrs.

La actriz Carolina Arregui se refirió en el programa Only Viña al sentido homenaje que marcó la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026, cuando dedicó emotivas palabras al fallecido actor Tito Noguera tras el cierre de la Competencia Internacional.

Durante la transmisión del espacio prefestivalero, Arregui habló del difícil momento en que el actor partió a causa de un cáncer terminal, mientras ambos trabajaban juntos en la teleserie Aguas de Oro.

"Casi empezando la teleserie lo perdimos. Y bueno, y él era mi papá en la teleserie, y tuvimos muchas escenas lindas juntos", recordó la actriz, para luego agregar que "fue muy muy triste, muy penoso ver que se estaba apagando como una llamita y que se nos iba a ir inevitablemente en algún momento".

Arregui también destacó la calidad humana del reconocido intérprete. "Él como persona era un encanto, realmente una persona cercana, empática, humilde, siendo un verdadero monstruo, porque no le quedaba nada grande a Tito", valoró.

Homenaje Tito Noguera - Viña 2026

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña