"No te dijo 'oye tú, ven para arriba'": Tonka confiesa plan para que Gloria Estefan llamara a Neme en Viña

23 feb. 2026 - 20:20 hrs.

Uno de los momentos más comentados de la presentación de la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan en el Festival de Viña 2026 fue cuando invitó a José Antonio Neme a subir al escenario para bailar. La escena rápidamente se volvió viral, generando impacto en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, en un nuevo capítulo del programa Only Viña, la conductora Tonka Tomicic sorprendió al revelar que el momento no habría sido completamente espontáneo, como muchos creyeron.

Según explicó, fue ella quien planeó que Estefan llamara a Neme, y no una iniciativa improvisada de la icónica artista.

"Te llamo acá para decirte que Gloria Estefan no te dijo 'oye tú, ven para arriba', eso no te lo dijo", reveló Tomicic, lo que causó impacto entre los panelistas.

"Cuando Gloria Estefan se viene acercando al sector derecho del escenario (ubicación de José Antonio y Tonka), nosotros aleteamos y Estefan le hace así (un gesto de ceja y de mano). Dijimos 'sube, José'", aclaró la animadora.

