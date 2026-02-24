"Jorge y Miguel compraban sus discos": Claudio Narea recuerda a Los Prisioneros tras show de Pet Shop Boys

24 feb. 2026 - 08:15 hrs.

Pet Shop Boys se encargó de dar vida y entretención en la segunda noche del Festival de Viña del Mar. El dúo británico hizo vibrar la Quinta Vergara con un show lleno de luces, colores y un impecable sonido.

Con su ritmo pop electrónico que los caracteriza, los músicos hicieron bailar a un público que se rindió a los londinenses.

Entre la masa de asistentes que gozó cada uno de los singles de la icónica banda anglo estaba el músico chileno Claudio Narea, quien no escatimó en elogios hacia sus colegas.

Mega

La reacción de Claudio Narea tras el show de Pet Shop Boys

"Increíble, me encantó. Yo no soy un fan ni seguidor de todos los discos, pero los hits los conozco todos", expresó el otrora integrante de Los Prisioneros en diálogo con Con Gusto a Viña.

Respecto a su época musical con la banda chilena, Narea dijo recordar que "tanto Jorge (González) como Miguel (Tapia) compraban los discos de Pet Shop Boys, los escuchaban bastante".

Por último, reconoció que "yo pensaba eso, que era como una discoteca, pero fría porque no había bailarines, que era todo muy serio, pero en su estilo era una discoteca".

