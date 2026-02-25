"Entiende el momento país": Mauricio Jürgensen desmenuzó la exitosa rutina de Esteban Düch en Viña

25 feb. 2026 - 09:30 hrs.

Esteban Düch llegó al Festival de Viña del Mar con una gran sobre sus hombros tras la desastrosa presentación de George Harris. Sin embargo, con 10 años en el país, el venezolano supo cómo navegar en el humor de los chilenos y triunfó con las dos Gaviotas.

El periodista Mauricio Jürgensen analizó el difícil escenario en el cual hizo su show.

"Tenía muy poco margen para poder actuar: primero, no podía ser un tipo muy complaciente, porque se iba a ver un poco demasiado agradecido de la oportunidad. Tampoco podía ser particularmente crítico con Chile, porque se hubiera generado una sensación de por qué este tipo nos viene interpelando", comentó.

Manuel Lema/Aton Chile

"Por otro lado, tampoco podía obviar el tema de la nacionalidad porque hubiera sido artificial que hubiera tratado de hacer comedia así", agregó Jürgensen en el matinal.

Este correcto balance es el que ayudó a Estaban Düch a hacer clic con el público.

"Es básicamente un humor de adaptación. Es decir, yo soy venezolano, yo vivo lo mismo que tú, yo vivo en el mismo país, pero con los sesgos del lugar que me toca. En el espacio que le quedó, yo creo que lo hizo bastante bien. No siento que haya sido una rutina desopilante que haya generado carcajadas a lo largo de toda la presentación, pero eso podría ser adjudicable a cualquier otro humorista", afirmó el periodista.

"Él entiende que hay un momento país que está muy tensionado la discusión de la migración en términos políticos, sociales, políticos, en el mundo, pero acá en Chile en particular por los venezolanos y logra hacer comedia con eso", cerró.

