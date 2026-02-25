Presentado por: Coca-cola Zero Azucar

"No lo encontré para Viña": Vasco Moulian vuelve a criticar a Esteban Düch tras su presentación en Viña 2026

  • Por Sebastián Mena

Este miércoles, Vasco Moulian se refirió en el programa Only Viña a la ácida crítica que realizó días antes al comediante Esteban Düch.

Previo a la presentación en el Festival de Viña, Moulian había señalado que Düch era una persona "soberbia" y que su paso por el certamen no sería exitoso.

Sin embargo, el resultado fue distinto. El humorista venezolano logró hacer reír al público de la Quinta Vergara y se llevó tanto la Gaviota de Plata como la de Oro.

Respecto a los dichos de Moulian, Düch comentó en Only Viña: "Es su pega. De alguna manera es el personaje que tiene que hablar mal de todo el mundo para generar un contrapeso. Es show, es espectáculo", restándole dramatismo a la polémica.

Vasco Moulian vuelve a criticar a Esteban Düch en Only Viña

En ese contexto, José Antonio Neme decidió llamar en vivo a Vasco Moulian para conocer su opinión tras la presentación del comediante.

"Encuentro que es una rutina predecible. Qué bueno que le haya ido bien, yo pensé que le iba a ir mal. Encuentro que terminó apelando a la nostalgia y el talento de los 31 minutos. No lo encontré para Viña, José, creo que el público se fue calentando después de 50 o 60 minutos de rutina", comenzó señalando.

"Y tenía un público tremendamente dócil, que son estas chicas que les gusta el K-pop. Que además ellas no presentan las molestias a través de pifias, sino que más bien a través del silencio, pero escuché algo de risa, pero no me parece una rutina para el Festival de Viña", concluyó.

