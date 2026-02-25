Junto a su familia: El agradecimiento de Carmen Gloria Arroyo tras ser coanimadora de Viña 2026

25 feb. 2026 - 20:10 hrs.

La tercera noche del Festival de Viña 2026 marcó un hito en la carrera de Carmen Gloria Arroyo, quien debutó como coanimadora en el escenario de la Quinta Vergara.

Fue Rafael Araneda quien la presentó oficialmente y la acompañó hasta el centro del escenario para dar paso a los exponentes de la competencia folclórica, en uno de los momentos más significativos de la jornada.

Tras su aparición, la abogada y nueva figura de Mega agradeció la oportunidad y saludó al público presente, que respondió con un cálido aplauso. "Muy buenas noches, mi querido Viña del Mar, muchas gracias por el honor que me permiten de pisar este honroso escenario", expresó emocionada.

La emotiva foto de Carmen Gloria Arroyo

Después de concretar este importante paso profesional, Carmen Gloria Arroyo compartió en su cuenta de Instagram una emotiva fotografía junto a su hija, Constanza Arce, y su esposo, Bernardo Borgeat.

"Gracias por el apoyo incondicional", escribió la abogada junto a la imagen, reflejando la importancia del respaldo familiar en una noche que quedará marcada en su carrera.

