"Era lo que yo pensaba": La incómoda pregunta de Neme a Raquel Argandoña en desatado carrete de Only Viña

25 feb. 2026 - 20:38 hrs.

Un verdadero remezón se vivió en un nuevo capítulo de Only Viña cuando el panel, conducido por José Antonio Neme y Tonka Tomicic, comenzó a revelar detalles de un carrete en el que participaron la noche anterior.

Si bien no profundizaron en todo lo ocurrido, sí aclararon que la reunión comenzó tras una invitación de Raquel Argandoña, quien llevó al equipo al restaurante La Isla, en plena Ciudad Jardín.

Neme buscó una respuesta de Raquel Argandoña

“Estábamos comiendo, nos servimos una cosita, y de repente a alguien se le ocurrió (a Tonka) ‘ay, deberíamos jugar al juego de la verdad’”, relató Neme entre risas.

En ese contexto, explicó que la dinámica consistía en que “cada uno tenía derecho a hacer una pregunta a un miembro de la mesa y otro debía responder con la verdad”.

Siguiendo ese hilo, Tonka Tomicic le preguntó a Neme si le había quedado alguna pregunta pendiente por hacer. Él reconoció que sí, y que iba dirigida precisamente a Raquel Argandoña, quien —según insinuó— evitó que saliera a la luz.

“Yo hice una pregunta que quería hacerle a la Raquel respecto de una situación, y ya está. Lo que yo pensaba de esa situación histórica, que está en los libros de historia, y en realidad era lo que yo pensaba”, dejó entrever Neme, sin entregar más detalles sobre el contenido de la incómoda consulta.

