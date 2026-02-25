El doble de Juanes sorprende al público en la previa de la cuarta noche del Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 20:52 hrs.

El público de la Quinta Vergara aguarda con expectación la presentación del cantante colombiano Juanes, quien promete encender la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 con su mejor repertorio y una puesta en escena cargada de energía.

Durante la previa, un momento llamativo se vivió entre los asistentes cuando apareció un hombre con un parecido sorprendente al artista. La situación quedó registrada en el React mientras la periodista Paulina (Poli) Flores entrevistaba al público.

El hombre en cuestión es Marcos, quien se dedica profesionalmente a imitar al reconocido músico, autor de éxitos como “La camisa negra” y “A Dios le pido”, entre varios otros.

“Trabajo imitando a Juanes. Fanático de Juanes de toda la vida”, afirmó el doble, quien además aseguró que incluso ha grabado videos junto al artista colombiano.

