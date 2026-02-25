El público lo exigió: Juanes arrasó en Viña 2026 y se llevó Gaviota de Plata y de Oro

25 feb. 2026 - 23:08 hrs.

Uno de los shows más esperados de Viña 2026 era el de Juanes, quien hizo bailar a los más de 20 mil asistentes de la Quinta Vergara.

El artista cantó éxitos como "Me enamora", "Fotografía" y "Para tu amor", los cuales fueron coreados por todo el público y el jurado.

Tras lo anterior, los presentes comenzaron a pedir la Gaviota de Plata y los animadores le entregaron el premio al artista, quien lo agradeció con mucho cariño.

Sin embargo, el cariño fue mayor y todos quisieron entregarle de inmediato la Gaviota de Oro, la cual llevó en las manos de Karen Doggenweiler.

