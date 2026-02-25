"Para tu amor": El emotivo momento de Juanes con el público de la cuarta noche del Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 22:41 hrs.

Juanes abrió la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 con lo mejor de su repertorio, interpretando éxitos como “Me enamora”, “Mala Gente”, “Es por ti”, entre otros clásicos que encendieron de inmediato al público de la Quinta Vergara.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegó cuando el artista colombiano interpretó “Para tu amor”, tema lanzado el 8 de agosto de 2005 como el cuarto sencillo de su exitoso álbum Mi Sangre (2004). La balada, considerada una de las más emblemáticas de su carrera, fue coreada al unísono por toda la Quinta Vergara.

En esta presentación, Juanes cantó acompañado de un público fiel que no dejó de disfrutar ni un segundo de esta reconocida pieza musical.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña