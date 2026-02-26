"Las diabéticas son complicadas": Asskha Sumathra hace reír a la Quinta con su debut en Viña 2026

26 feb. 2026 - 00:30 hrs.

La comediante Asskha Sumathra inició su debut en la Quinta Vergara con una energía arrolladora y no decepcionó. Desde el primer minuto, la artista logró encender al público de la cuarta noche del Festival de Viña 2026 con una seguidilla de chistes que provocaron risas constantes en todo el anfiteatro.

Uno de los momentos más comentados de su rutina llegó cuando la comediante abordó, con su característico humor, situaciones cotidianas relacionadas con personas con diabetes. Allí lanzó una frase que generó carcajadas entre los asistentes.

"Igual las diabéticas son complicadas. A las diabéticas las invitai a tomar once a las 5 de la tarde, te demorai un poco, y a las 5:15 están (posición de desmayo)", expresó Asskha, provocando una fuerte reacción del público.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

