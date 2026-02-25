¡Hizo un mix con "Loca" de Chico Trujillo! Juanes sorprendió con nueva versión de "La camisa negra" en Viña

25 feb. 2026 - 22:57 hrs.

Juanes realizó un show espectacular en la cuarta noche del Festival de Viña 2026 y no se podía ir sin tocar uno de sus temas más emblemáticos.

De pronto, empezaron a sonar los acordes que millones en el mundo conocen y el artista colombiano comenzó a cantar "La camisa negra".

Los más de 20 mil asistentes corearon el éxito lanzado hace 22 años y armaron una gran fiesta en la Quinta Vergara. Sin embargo, la sorpresa vino cuando el artista combinó esta canción con "Loca" de Chico Trujillo.

