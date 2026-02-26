"Apela a emociones que no envejecen": Mauricio Jürgensen explica el arrollador éxito de Juanes en Viña

26 feb. 2026 - 08:40 hrs.

La noche del miércoles, el público se rindió a los pies de Juanes con una larga lista de éxitos que el público coreó de principio a fin.

Esta fue la cuarta presentación del colombiano en la Quinta Vergara, que destacó por el aplomo de la experiencia. El periodista musical Mauricio Jürgensen analizó el show del cantante, a quien calificó como "el último gran artista de la época dorada de la música latina".

"Me refiero a cuando la radio era relevante, cuando vender discos era importante, los premios que se van acumulando alrededor de tu carrera", agregó.

"Sin embargo, creo yo que lo de él tiene vigencia porque apela a emociones que no envejecen. No necesita contexto para pararse arriba del escenario como lo hizo anoche, con un show de una hora y 10 minutos, 14 canciones y convencer con un repertorio muy contundente y con emociones descritas en esas mismas canciones con las que todos nos podemos identificar".

La invitación de Juanes a Mon Laferte

Una de las canciones más memorables del espectáculo fue "Fotografía", hit que Juanes lanzó junto a Nelly Furtado en 2002 y que el artista cantó por primera vez en Viña en 2003 con Javiera Parra.

"Ahora lo hace con Mon Laferte, le declara su cariño absoluto, y yo me atrevería a decir que ese fue uno de los grandes momentos de Juanes anoche", declaró Jürgensen, quien en su evaluación de la presentación completa, consideró que "es una puesta en escena que, yo creo, es la mejor que ha mostrado en en Chile, pero precisamente por la austeridad".

