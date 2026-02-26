"Yo amo a Mon Laferte": Piare con Pe conoció a la cantante antes de su conferencia de prensa en Viña

26 feb. 2026 - 10:35 hrs.

Quedan solo dos jornadas del Festival de Viña del Mar, donde aún hay mucho por disfrutar y ver. Este miércoles, llegaron a la Ciudad Jardín dos de las artistas que se presentarán este jueves 26.

Piare con Pe y Mon Laferte serán parte del show de hoy, pero la comediante vivió un emotivo momento cuando pudo conocer a la cantante antes de su conferencia de prensa.

Con abrazo y una conversación

Tras la pantalla de la conferencia de prensa se encontraron ambas mujeres, donde se ve que Piare con Pe se presenta y se abrazan.

La comediante, compartió con sus seguidores dos registros donde se ve compartiendo con ella y agregó: "Yo amo a Mon Laferte, la abracé".

Cabe destacar, que Mon Laferte abrirá la jornada de hoy, con un show esperado por muchos. Tras abrir la noche, Piare con Pe, será la encargada de hacer reír al público.

