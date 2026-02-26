"Era como mi animal espiritual": Emilia Dides sorprende con reacción tras rutina de Asskha Sumathra

26 feb. 2026 - 11:10 hrs.

La rutina de Asskha Sumathra dejó varios momentos memorables en el Festival de Viña del Mar 2026. La humorista realizó diversos guiños a famosos chilenos presentes en la Quinta Vergara, entre ellos Emilia Dides y Sammis Reyes.

En ese contexto, la ganadora de Coliseo realizó un chiste de alto calibre que sacó carcajadas en la exMiss Universo Chile.

Emilia Dides elogia a Asskha Sumathra

Al respecto, Emilia Dides aseguró en Con Gusto a Viña que disfrutó a mil la rutina, incluso cuando fue blanco de bromas. "Me morí de la risa", expresó.

La modelo fue mucho más allá en los elogios, manifestando que "podría definir que casi era como mi animal espiritual en algunas cosas, en las que yo jamás probablemente diría".

"A pesar de que la improvisación quizás es compleja en estas situaciones, en eso se nota que ella es espectacular", agregó.

Por último, señaló que Sammis tampoco podía parar de reír, mencionando en una serie de instancias: "Qué onda lo buena que es".

