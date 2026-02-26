"Saludos a todas esas personas de Chile": George Harris felicitó a Esteban Düch y mandó mensaje a los chilenos

26 feb. 2026 - 10:15 hrs.

El martes 24 de febrero se presentó en el Festival de Viña del Mar el humorista Esteban Düch, quien se subió al escenario para reivindicar el humor venezolano tras el complejo paso de su compatriota George Harris en 2025.



A diferencia de su coterráneo, Düch triunfó y se llevó las dos gaviotas con una rutina llena de guiños a su vida como migrante en Chile.

"Que sigas triunfando"

El humorista no quiso quedarse fuera de lo que pasó en Viña del Mar con su compatriota y le envió una felicitación.

@elgeorgeharris

"Estuve viendo por las redes que ayer se presentó un venezolano que se llama Esteban Düch en el escenario de la Quinta Vergara de allá de Viña del Mar. Lo felicito muchísimo, la verdad es que no tengo más que palabras bonitas para una persona que ha triunfado en ese escenario", partió comentando George Harris.

Además, no quiso dejar pasar la oportunidad de enviar un mensaje a los chilenos. "Saludos a todas esas personas de Chile que escriben y ponen esos comentarios tan hermosos llenos de tanta luz, tantas bendiciones, les regreso eso pero multiplicado por mil, cuando uno les desea cosas buenas a la gente, siempre hay que decir multiplicado por mil para ti y para todos los tuyos", agregó.

Agencia Uno

Por último, George Harris, volvió a reiterar sus felicitaciones a Esteban Düch: "Saludos a Esteban que te siga yendo buenísimo por allá, que sigas triunfando y que esto sea el preámbulo de una gran carrera no solamente para los venezolanos, sino para los chilenos y para toda latinoamérica, de verdad me encanta cuando un venezolano le va bien y cuando un venezolano es bien recibido por cualquier país".

