"Habla desde una masculinidad frágil": Mauricio Jürgensen llena de elogios a Ke Personajes tras show en Viña

26 feb. 2026 - 08:50 hrs.

Ke Personajes debutó en el Festival de Viña del Mar con una contundente presentación en la que su vocalista, Emanuel Noir, hizo relucir su poderosa interpretación.

La banda de cumbia argentina se llevó las Gaviotas de Plata y Oro, además del cariño del público que cantó y bailó cada una de sus canciones.

El periodista Mauricio Jürgensen analizó el show de la agrupación, asegurando que "es bien interesante lo de Emanuel Noir al frente de este cuarteto argentino de cumbia, una cumbia romántica, que no apela a la celebración, sino al desahogo emocional".

"Es un cantante que tiene un carisma sombrío, que deja que la música hable, y lo hace desde una masculinidad frágil, desde un hombre que está sufriendo, desde un hombre que no habla de la idealización romántica, sino que habla de la propia responsabilidad, del desahogo emocional", agregó.

Asimismo, el comunicador destacó la propuesta de Ke Personajes con una cumbia romántica que sale de los esquemas clásicos.

Por último, expresó su sorpresa por los covers, pocos esperados para algunos, que realizaron sobre el escenario de la Quinta Vergara, como "Otro día más" de Jon Secada y "My immortal" de Evanescence.

