"No heterotransformó su rutina": José Antonio Neme elogia show de Asskha Sumathra en Viña

26 feb. 2026 - 09:50 hrs.

José Antonio Neme alabó el show de Asskha Sumathra en la cuarta noche de Viña 2026, quien triunfó con sus chistes y conquistó al público de la Quinta Vergara.

Recordemos que la humorista se convirtió en la primera transformista no solo en presentarse en el escenario viñamarino, sino que también en llevarse las gaviotas de Plata y Oro.

Neme y la rutina de Asskha Sumathra en Viña

Esta mañana en Con Gusto a Viña, el comunicador reconoció haber visto en diversas ocasiones a Asskha, quien, en sus palabras, indicó que "ha llevado de alguna u otra manera el humor cola a un espacio donde no existía, donde estaba absolutamente invisibilizado".

En esa misma línea, destacó que la ganadora de Coliseo optó por una rutina contestaria, más específicamente por la "reivindicación de la homosexualidad desde un lugar privilegiado como un escenario como el de la Quinta Vergara".

Junto a lo anterior, manifestó que hizo "una celebración de la diversidad desde el transformismo. No heterotransformó su rutina, puesto que lo más seguro hubiese sido hetero transformar la rutina, hablar desde la heterosexualidad y de uno como un transformista en la rareza, y ella lo invirtió, habló desde el transformismo como lo natural y desde la sexualidad homosexual como lo natural".

