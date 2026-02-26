"Nos representa": Emilia Dides sorprende al revelar que sabe el nombre del artista invitado de Yandel

26 feb. 2026 - 18:30 hrs.

Hoy en la Quinta Vergara se presentará Yandel, pero en su versión sinfónica. Un espectáculo que ha sido muy aplaudido en el último tiempo y que genera alta expectación por cómo se desarrolla el reggaetón en un sonido completamente diferente.

Ayer, en su conferencia de prensa, el artista afirmó que habría un invitado chileno en su show. Esta mañana, Emilia Dides comentó en Con Gusto a Viña que ya sabía quién era la persona que se presentaría con Yandel.

¿Quién es el invitado sorpresa?

Al momento de comentar el hecho, el panel quedó en shock por la revelación de Emilia Dides que ya sabe quién será el flamante invitado de Yandel.

Con Gusto a Viña

"Yo sé quién es, no voy a decir quién (...) Es cantante y me atrevo a decir que es lo que nos representa en estos momentos, puede ser en Chile", comentó la exMiss Chile.

Si bien la modelo no quiso dar más datos sobre quién es la persona misteriosa que se presentará con Yandel, sí elogió la idea de una música urbana sinfónica, "es una nueva propuesta para todos nosotros", cerró la influencer.

