¿A qué hora comienza el Festival de Viña del Mar este jueves 26 de febrero?

26 feb. 2026 - 16:50 hrs.

Llega la quinta y penúltima noche del Festival de Viña del Mar 2026, que contará con las actuaciones de dos grandes de la música: Mon Laferte y Yandel Sinfónico.

Mientras que durante esta jornada el humor correrá por parte de una debutante en el escenario de la Quinta Vergara: Piare con Pe.

¿A qué hora parte el Festival hoy?

La invitación de Mega es que disfrutes, ya sea en el recinto viñamarino o por televisión, del evento musical que es conducido por Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Este jueves 26 de febrero, la jornada del Festival comenzará en el siguiente horario, con los siguientes programas que la anteceden:

