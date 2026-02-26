EN VIVO: Así puedes ver el React de Mega para la quinta noche de Viña 2026

26 feb. 2026 - 20:22 hrs.

Quedan pocas horas para que se dé inicio a la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026, y cada minuto cuenta. Si no quieres perderte ningún detalle de lo que suceda en la Quinta Vergara este jueves, es clave conocer todas las formas disponibles para seguir el certamen en vivo.

¿No pudiste asistir al show? No hay problema. Mega contará con un React especial, una transmisión pensada para que el público desde sus hogares pueda estar atento a todo lo que ocurra sobre el escenario.

Allí podrás disfrutar y reaccionar en tiempo real a las presentaciones de la cantante nacional Mon Laferte, la actriz y comediante Piare con Pe y el show sinfónico del cantante reguetonero Yandel.

¿Cómo ver el react del Festival de Viña?

Existen varias formas en las cuales puedes disfrutar de la emisión del Festival de Viña 2026, por la señal televisiva de Mega y también la señal Mega 2, donde será transmitido con lengua de señas para la comunidad sorda.

También puedes hacerlo a través del react que está a cargo de Poli Flores y Álex Ortiz, atentos a todo lo que ocurra en el evento, pues ven todo desde la Quinta Vergara.

