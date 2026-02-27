Con Tonka Tomicic y Neme: Equipo de Only Viña llegó al reloj de flores para tomarse especial foto

27 feb. 2026 - 19:05 hrs.

Este viernes 27 de febrero, el equipo de Only Viña sorprendió a la audiencia al salir del set instalado en el Hotel Sheraton para trasladarse hasta uno de los íconos de la ciudad.

Tonka Tomicic, José Antonio Neme, Mauricio Correa y Jorge Alís emprendieron rumbo al Reloj de Flores en plena transmisión, generando cercanía con el público que seguía el programa.

Durante el trayecto, los conductores compartieron con transeúntes y turistas que se encontraban en el sector, accediendo a fotografías y saludos en medio del ambiente festivalero que aún se respira en la ciudad.

Only Viña llega al Reloj de Flores

Tras algunos minutos de caminata, el equipo llegó al tradicional Reloj de Flores, uno de los símbolos más reconocidos de la Ciudad Jardín.

Ya en el lugar, Tonka Tomicic invitó a sus compañeros a posar para una fotografía con el emblemático fondo, inmortalizando el momento en el último día del Festival de Viña 2026.

