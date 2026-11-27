27 nov. 2026 - 14:15 hrs.

Dominga López reaccionó al anuncio que se realizó durante esta tarde en el Palacio Vergara, donde la alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que la reina de belleza nacional es la primer jurado confirmada para Viña 2027.

La oriunda de Viña del Mar destacó hace tan solo unos días en el Miss Universo realizado en Puerto Rico, donde alcanzó el top 12, siendo alabada por medios internacionales y demostrando que en su regreso a Chile se venían muchas cosas importantes.

Pues bueno, la primera actividad confirmada de Dominga será ser parte del jurado de Viña del Mar, algo que llena de honor a la Miss Universo Chile.

Dominga López será parte del jurado

En historias de Instagram, la reina de belleza compartió un post de Mega donde se daba a conocer la noticia de que sería jurado y agregó un texto de agradecimiento, además de comentar en la misma publicación.

Precisamente, Dominga escribió "qué honor", para luego explayarse un poco más en sus historias de Instagram: "Como viñamarina y amante de la música y el arte, es un honor enorme contarles que seré jurado en el Festival de Viña del Mar 2027. Un sueño hecho realidad. GRACIAS".

Cabe destacar que la alcaldesa Macarena Ripamonti informó que Dominga también realizaría distintas actividades con niñas durante esta época para seguir impulsando e inspirando.

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