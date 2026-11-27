27 nov. 2026 - 15:15 hrs.

Pablo Alborán fue uno de los grandes artistas confirmados para formar parte de la parrilla del Festival de Viña del Mar 2027.

El cantautor español, intérprete de éxitos como "Saturno" y "El mismo aire", regresará por cuarta vez al escenario de la Quinta Vergara, donde se reencontrará con el público chileno el viernes 28 de febrero.

El saludo de Pablo Alborán a Viña 2027

Tras el anuncio, Mucho Gusto presentó un video en el que Pablo Alborán se refirió a su próxima presentación en el certamen viñamarino y reveló una importante sorpresa.

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"Familia de Viña, tengo una sorpresa, voy a estar en Viña del Mar y sobre todo voy a estar estrenando la gira sinfónica en Viña", comenzó diciendo.

"Chile nos espera una noche increíble, una noche única, así que no me falléis, un besito fuerte. Nos vemos", cerró emocionado.

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