Bomba Estéreo hizo vibrar la Quinta Vergara: "Fuego" prende el cierre de la segunda noche de Viña 2026

24 feb. 2026 - 02:14 hrs.

Bomba Estéreo inició con todo su presentación en el escenario del Festival de Viña del Mar 2026, marcando el cierre de la segunda noche con toda su energía característica.

Con una escenografía colorida y vibrante, el grupo colombiano abrió su show con “Fuego”, uno de sus temas más emblemáticos.

Lanzada en 2008, la canción forma parte de los primeros y más importantes éxitos de la banda, convirtiéndose en un himno reconocido en toda Latinoamérica por su mezcla de ritmos electrónicos y su inconfundible esencia caribeña.

Su potente inicio encendió de inmediato al público de la Quinta Vergara, que acompañó el ritmo desde los primeros acordes.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

