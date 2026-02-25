No supo cuánto es "una marraqueta": El chiste con el que Esteban Düch conquistó Viña 2026

25 feb. 2026 - 01:35 hrs.

Esteban Düch obtuvo Gaviotas de Plata y Oro tras una exitosa rutina que provocó carcajadas en toda la Quinta Vergara desde el primer minuto de su presentación en la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026. Uno de los momentos más comentados de la jornada tuvo relación con un símbolo clásico de la cultura chilena: la marraqueta.

El humorista relató una anécdota sobre la compra de ocho marraquetas en una panadería, situación que se transformó en un caos debido a su desconocimiento sobre lo que realmente forma parte de “una marraqueta”. Esa confusión —explicó— lo llevó a recibir una cantidad desorbitante de pan.

Düch remató el chiste con una comparación bíblica que terminó de conquistar al público: “Yo tengo una teoría, que es una teoría mía, que no he verificado. Yo creo que Jesús de Nazareth, cuando en la Biblia multiplicó los peces y los panes para alimentar a cinco mil peregrinos venezolanos en el desierto, usó marraquetas. Y después le preguntaron: ‘Oiga, pastor, ¿cuántas marraquetas usó?’: una no más”.

La rematada generó una gran respuesta del público, consolidándose como uno de los momentos más celebrados de su rutina.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

