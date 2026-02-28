¿Quiénes son Agarrate Catalina? La murga que acompaña a Milo J en Viña 2026

28 feb. 2026 - 03:12 hrs.

Milo J debutó en la Quinta Vergara y no lo hizo solo. El cantante urbano argentino sorprendió al ingresar al escenario acompañado de un grupo dedicado al género musical y teatral popular, característico de los carnavales de Uruguay, Argentina y España.

Se trata de Agarrate Catalina, una de las murgas uruguayas más premiadas y reconocidas internacionalmente en los últimos años, quienes lo acompañaron en la interpretación de la canción “Bajo de la piel”.

Este conjunto es un referente de la murga, género artístico típico del carnaval uruguayo que combina canto coral, crítica social y política, humor y elementos teatrales. Fundados en 2001 en Montevideo, rápidamente se transformaron en un fenómeno cultural dentro y fuera del país.

Festival de Viña

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña