¿Cómo llegan las principales figuras de La Roja a la fecha FIFA de septiembre y octubre?

22 sept. 2026 - 18:00 hrs.

La Selección Chilena ya trabaja bajo las órdenes de Nicolás Córdova en St. Louis, Misuri, en Estados Unidos, para preparar la serie de amistosos en la fecha FIFA que contempla los últimos días de septiembre y las primeras jornadas de octubre.

El primer rival será Canadá el sábado 26 de septiembre en Toronto. Luego, los dirigidos por Nicolás Córdova deberán viajar nuevamente a St. Louis para medirse contra la selección estadounidense el 29 del mismo. Por último, el martes 6 de octubre se enfrentarán a México en Los Angeles, California.

El estratega citó a varias figuras jóvenes que han mostrado gran nivel en los últimos meses, como Gabriel Suazo, Darío Osorio, Marcelino Núñez, Lucas Cepeda y Ben Brereton.

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Así llegan las principales figuras de La Roja a los amistosos

Gabriel Suazo comenzó la temporada 2026/27 en gran nivel, siendo capitán del Sevilla y disputando todos los minutos en sus primeros siete partidos de LaLiga, ocupando la quinta posición.

Darío Osorio, en tanto, llega a La Roja tras dar el gran salto y firmar con el Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra. Eso sí, el arribo del formado en Universidad de Chile no ha sido del todo fácil.

El chileno debutó ante el Fulham cuando ingresó en el minuto 89, y días más tarde partió como titular en la Copa de la Liga. Sin embargo, fue perdiendo el protagonismo dentro de la cancha en los últimos duelos, donde vio los encuentros desde el banco de suplentes.

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Marcelino Núñez es uno de los cuatro futbolistas chilenos en una de las cinco grandes ligas europeas. El volante partió como titular en el regreso del Ipswich Town a la Premier League e incluso marcó un doblete en Copa de la Liga. No obstante, un error frente a Manchester United lo sepultó a la suplencia.

Otro de los que está presente en el plantel de La Roja es el delantero Lucas Cepeda, quien vive su segunda temporada en la máxima categoría de España con el Elche.

Si bien ha alternado en la suplencia, el atacante tuvo una activa actuación en la victoria 3-1 como visitante sobre Espanyol, donde incluso estuvo cerca de marcar en más de una oportunidad.

Por su parte, Ben Brereton afronta un complicado inicio de temporada. El chileno-británico recaló en el Sheffield Utd de la segunda división inglesa, donde no ha brindado grandes actuaciones. De hecho, de momento no registra goles ni asistencias.

Los partidos amistosos de La Roja

Canadá vs Chile - Sábado 26 de septiembre - 20:15 horas - BMO Field de Toronto, Canadá

- 20:15 horas - BMO Field de Toronto, Canadá Estados Unidos vs Chile - Martes 29 de septiembre - 21:00 horas - Energizer Park de Saint Louis, Misuri, Estados Unidos

- 21:00 horas - Energizer Park de Saint Louis, Misuri, Estados Unidos México vs Chile - Martes 6 de octubre - 23:30 horas - Los Angeles Memorial Coliseum, Estados Unidos

Podrás disfrutar de estos partidos a través de la señal de aire de Mega y la plataforma MegaGO.

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