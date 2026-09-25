No son un equipo fácil: El histórico registro de Canadá en el Mundial 2026 con el que desafía a La Roja

25 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Canadá es el primer rival de la Selección Chilena este sábado 26 de septiembre en el inicio de su gira de amistosos por Norteamérica.

A diferencia de lo que se pensaba años atrás, el combinado norteamericano llega a este enfrentamiento en una nueva dimensión futbolística.

Canadá fue coanfitrión de la Copa del Mundo 2026 junto a Estados Unidos y México, donde firmaron una actuación histórica.

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Su rendimiento en fase de grupos fue toda una hazaña; sellaron dos empates ante Bosnia y Herzegovina y Suiza, además de lograr el primer triunfo de su historia en el torneo, luego de aplastar por 6-0 a Qatar.

De esta forma, superaron la fase de grupos y disputaron por primera vez una fase de eliminación directa. En la ronda de dieciseisavos de final ganaron 1-0 ante Sudáfrica, en el moderno SoFi Stadium de Los Angeles.

El sueño de los canadienses se acabó tras caer contundentemente por 3-0 ante Marruecos en octavos de final del Mundial 2026.

Horario y dónde ver el amistoso entre Chile y Canadá

Chile enfrentará a Canadá este sábado 26 de septiembre a las 19:45 horas de Chile, en el estadio BMO Field de Toronto.

El partido será transmitido por la señal de aire de Mega y la plataforma MegaGO, que contará con el trío conformado por Iván Zamorano, Rodrigo Sepúlveda y Claudio Palma, además de Camila Romero con la información de cancha.

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