Con gol de Óscar Opazo: El olvidado último partido de Chile ante Estados Unidos

29 sept. 2026 - 16:15 hrs.

La Selección Chilena juega este martes 29 de septiembre frente a Estados Unidos, uno de los desafíos más exigentes de su gira por Norteamérica en esta extensa fecha FIFA.

El equipo que dirige Mauricio Pochettino está sin duda un peldaño más arriba que Canadá. De hecho, viene de golear 4-1 a Perú, el sábado en Orlando, donde el técnico apostó por una combinación de experiencia y juventud.

El duelo de este martes en St. Louis será el número 11 entre ambas selecciones, con un balance de cinco triunfos para La Roja, tres empates y tres derrotas.

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El último partido de La Roja y Estados Unidos

La última vez en que chilenos y estadounidenses se vieron las caras fue el 26 de marzo de 2019, con Reinaldo Rueda en la banca del Equipo de Todos.

El estratega colombiano se preparaba para la Copa América de Brasil de ese mismo año, con una mezcla de jugadores de la Generación Dorada y jóvenes futbolistas que hacían sus primeras armas en la Selección.

Esa noche, Chile saltó a la cancha del BBVA Compass Stadium de Houston, Texas, con Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Guillermo Maripán, Óscar Opazo; Charles Aránguiz, Esteban Pavez, Arturo Vidal; Diego Valdés y Nicolás Castillo.

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Los primeros minutos prometían ser un electrizante partido. Apenas a los 4 minutos, Christian Pulisic abrió el marcador para los locales, pero Óscar Opazo respondió rápidamente y estableció el 1-1 a los 9'.

Tras ese comienzo, el ritmo del encuentro disminuyó considerablemente y ninguno de los dos volvió a marcar.

¿A qué hora juega La Roja con Estados Unidos?

El partido entre Chile y Estados Unidos está programado para HOY martes 29 de septiembre, a las 21:00 horas de nuestro país, y será transmitido por la señal de Mega, de manera gratuita para todo Chile.

Además, podrás ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Mientras que Arturo Vidal estará reaccionando al partido de Chile en el "React de La Roja", a través del YouTube de Mega.

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