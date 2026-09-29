Chile vs. Estados Unidos: La posible formación de La Roja, horario y dónde ver el partido

29 sept. 2026 - 14:10 hrs.

Esta noche de martes, la Selección Chilena disputa un nuevo partido amistoso en su gira por Norteamérica, enfrentando a Estados Unidos en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.

La escuadra nacional viene de perder por la cuenta mínima ante Canadá en Toronto, duelo marcado por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

Además, Nicolás Córdova tampoco podrá contar con Benjamín Kuscevic, quien fue desafectado del equipo tras sufrir una lesión muscular de bajo grado. En su reemplazo convocó al defensa de Universidad de Chile Igor Lichnovsky.

ATON/PHOTOSPORT

La posible formación de Chile vs Estados Unidos

Según información del equipo Megadeportes, el técnico interino del Equipo de Todos se inclinaría por Diego Ulloa como el reemplazante de Suazo. Mientras que Maximiliano Gutiérrez sería la alternativa para el futbolista del Elche de España.

Así las cosas, la posible formación de La Roja ante Estados Unidos sería con Lawrence Vigouroux en el arco; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra y Diego Ulloa o Marcelo Morales en defensa; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría o Felipe Loyola, y Agustín Arce en mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez o Ben Brereton en delantera.

¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido de Chile vs Estados Unidos?

La Selección Chilena enfrenta a Estados Unidos HOY martes 29 de septiembre, a las 21:00 horas de Chile, en el estadio Energizer Park de St. Louis, Misuri.

El partido será transmitido por la señal de Mega, de manera gratuita para todo Chile. También se podrá ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Mientras que Arturo Vidal estará reaccionando al partido de Chile en el "React de La Roja", a través del canal oficial de YouTube de Mega.

Todo sobre La Roja