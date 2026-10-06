Córdova mueve la pizarra: La posible formación de La Roja para enfrentar a México

06 oct. 2026 - 15:45 hrs.

Chile cierra HOY martes 6 de octubre la gira por Norteamérica ante México, un duelo para el cual el técnico Nicolás Córdova prepara varios cambios en la formación.

El estratega movió el tablero buscando mejorar la cara de La Roja, que no termina de despejar y que viene de caer por 1-0 ante Canadá y 4-2 frente a Estados Unidos.

Para este encuentro, Córdova podrá volver a contar con Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, que se perdieron el partido ante los estadounidenses tras ser expulsados ante los canadienses días antes.

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Además, no contará con Marcelino Núñez, quien abandonó la concretación por "problemas personales".

La posible formación de Chile vs. México

Los reportes de Megadeportes desde California apuntan a que Córdova realizará siete cambios respecto al equipo que enfrentó a Estados Unidos. En la oncena titular solo se mantendrían Jonathan Villagra, Iván Román, Felipe Loyola y Darío Osorio.

Así las cosas, La Roja formaría con: Brayan Cortés; Francisco Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Agustín Arce; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.

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¿A qué hora juega Chile vs. México HOY martes 6 de octubre?

El partido entre Chile y México es HOY, martes 6 de octubre, a las 23:30 horas de nuestro país.

El duelo será transmitido por televisión por las señales Mega y Mega 2. Pero además, estará disponible en MegaGO.

También estará la alternativa de acompañar a Arturo Vidal en el "React de La Roja", a través del canal oficial de YouTube Mega.

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