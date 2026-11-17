17 nov. 2026 - 11:04 hrs.

Este martes 17 de noviembre, la Selección Chilena recibirá a Colombia en el Estadio Monumental, en el segundo de los dos partidos amistosos pactados entre ambas escuadras, que será transmitido de manera exclusiva por Mega.

La Roja buscará su revancha ante el cuadro "cafetero", que el pasado viernes se impuso por la cuenta mínima, gracias a un autogol de Guillermo Maripán, en la ciudad de Cali.

¿A qué hora es el partido y dónde se podrá ver?

El partido, que se disputará en plena fecha FIFA, comenzará a las 20:00 horas y será transmitido por las pantallas de Mega. El duelo contará con una extensa previa que arrancará a las 18:00 horas a través de Mega Go, plataforma en la que también se podrá ver el encuentro en 4K HDR. Posteriormente, a las 19:30 horas, comenzará la transmisión oficial en televisión abierta.

El encuentro contará con el relato de Claudio Palma y tendrá dos comentaristas de lujo: Rodrigo Sepúlveda y el exseleccionado y capitán de La Roja, Iván Zamorano.

Además, a través del canal oficial de YouTube de Mega también se podrá seguir el React del partido, que estará a cargo del histórico de la Selección Chilena y capitán de Colo Colo, Arturo Vidal.

¿Cuál será la formación de La Roja?

La posible formación de la Selección Chilena sería con: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Por el lado colombiano, la probable oncena estaría integrada por: Aldaír Quintana; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Yaser Asprilla, Camilo Mena; y Luis Suárez.

Última victoria de la Selección Chilena

La Roja buscará retornar al triunfo, luego de que su última victoria se registrara durante su gira por Norteamérica, donde enfrentó a Canadá, Estados Unidos y México. Ante este último combinado, consiguió un triunfo por 2-0, con goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.