17 nov. 2026 - 17:00 hrs.

La Selección Chilena tiene este HOY martes su último desafío internacional ante Colombia en el Estadio Monumental, por la fecha FIFA de noviembre.

El estratega del combinado nacional, Nicolás Córdova, busca cerrar el año con buenas sensaciones y seguir sumando rodaje de cara a las Clasificatorias del Mundial 2030.

De cara al compromiso, el técnico prepara algunos ajustes en la formación para este compromiso y entregar una mejor versión que la noche del pasado viernes en Cali, donde La Roja cayó 1-0 ante los cafetaleros.

ATON/PHOTOSPORT

Posible formación de Chile vs. Colombia

Según Megadeportes, el once para jugar ante Colombia repite varios nombres, a excepción de Diego Ulloa, quien fue desafectado de la convocatoria por una fractura costal.

Además, Córdova tendría dudas en la zona ofensiva, más específicamente en el sector derecho, donde en el puesto lo pelean Darío Osorio, Lucas Cepeda y Clemente Montes.

De esta manera, Chile formaría con: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda o Clemente Montes; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia.

Mega

¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. Colombia por la fecha FIFA?

El partido entre Chile y Colombia está programado para HOY martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas de nuestro país, y será transmitido por la señal de Mega, de manera gratuita para todo Chile.

También se podrá ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

Por su parte, el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

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