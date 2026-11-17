17 nov. 2026 - 17:30 hrs.

La Roja busca cerrar la fecha FIFA de noviembre con una victoria en el segundo amistoso que tiene ante Colombia, luego de caer por la mínima el pasado viernes en Cali.

El técnico Nicolás Córdova espera que el encuentro ante La Tricolor de este martes 17 de noviembre deje buenas sensaciones y sirva para seguir sumando rodaje al próximo proceso clasificatorio.

Al frente, la Selección Chilena tendrá a una Colombia siempre complicada. De hecho, en los últimos 10 cara a cara, el Equipo de Todo solo registra una victoria, ocurrida el 22 de junio de 2016 por la semifinal de la Copa América Centenario.

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El último partido de local de Chile vs. Colombia

El último enfrentamiento en tierras nacionales se jugó justamente en el Estadio Monumental, en un ya lejano 12 de septiembre de 2023.

Si bien la Selección Chilena tuvo mejores chances para anotar, no fue suficiente y terminó repartiendo puntos ante los cafetaleros en la segunda fecha de las Clasificatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

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¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. Colombia por la fecha FIFA?

El partido entre Chile y Colombia está programado para HOY martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas de nuestro país, y será transmitido por la señal de Mega, de manera gratuita para todo Chile.

También se podrá ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

Por su parte, el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

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