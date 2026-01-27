Cambio en el sistema: ¿Cómo funcionará el pago con tarjetas bancarias en el Metro y Tren Nos?

27 en. 2026 - 16:25 hrs.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) anunció este martes un importante cambio en el sistema de transporte público de Santiago: se podrá pagar con tarjetas débito, crédito y prepago.

Lo anterior se aplicará en el Metro de Santiago y en el tren Nos-Estación Central, gracias a la implementación de la tecnología contactless.

La medida, denominada "Pago Ágil", permitirá que la capital se una al selecto grupo de ciudades que ya cuentan con esta opción, como Nueva York, Madrid, Chicago, Londres, Río de Janeiro o Ciudad de México, entre otras.

¿Cómo funcionará el nuevo pago con tarjeta bancaria en el Metro?

En un principio, la marcha blanca comenzará en todas las estaciones de Metro y también en el tren Nos-Estación Central. Los usuarios podrán validar el viaje acercando sus tarjetas Visa o Mastercard que cuenten con tecnología contactless y que la institución bancaria emisora esté adherida.

Funcionará tanto en versión física como a través de una billetera virtual, como Google Play, Apple Play, Garmin Play y Fitbit. Se debe consultar previamente al banco si la tarjeta está habilitada.

De igual forma, se podrá pagar con otros dispositivos habilitados, como relojes inteligentes.

¿Desde cuándo se podrá pagar con tarjetas bancarias en el Metro?

Desde el viernes 13 de febrero se habilitará el pago con tarjetas bancarias de débito, crédito o prepago, en todas las estaciones de Metro y también en el tren Nos-Estación Central.

En tanto, en una segunda etapa, a partir del cuarto trimestre de este año, se sumarán los buses de Red Movilidad.

¿Considera la tarifa de estudiante o adulto mayor?

Es importante tener en consideración que esta medida contempla solo el pasaje adulto, por lo que no aplica beneficios tarifarios, como las de estudiante o adulto mayor. Tampoco se puede optar al Monto Máximo Mensual.

