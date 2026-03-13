Cambio de hora en Chile: En estas zonas del país no se deberá modificar los relojes

13 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Estamos en el mes de marzo, lo que representa que queda poco para que el verano se termine y demos paso al otoño. Esto también marca el siempre cuestionable cambio de hora.

De esta forma, adoptaremos el horario de invierno, una medida que busca ajustar la jornada diaria para aprovechar la disponibilidad de luz solar.

Sin embargo, no todo el territorio nacional tendrá que realizar este ajuste en sus relojes.

¿En qué lugares no aplica el cambio de hora?

La modificación abarcará a todo el territorio nacional, a excepción de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, además de la región de Aysén.

Esto se debe a que ambas regiones se mantienen en el horario de verano durante todo el año.

¿En qué fecha es el cambio de hora?

Durante la noche del sábado 4 de abril, gran parte del país deberá pasar al horario de invierno.

Será la medianoche de la jornada sabatina cuando se tendrá que retrasar el reloj en una hora, quedando en las 23:00 horas del mismo sábado.

En el caso de Chile Insular, es decir, Rapa Nui (Isla de Pascua) y las islas Salas y Gómez, el cambio de hora se aplica a las 22:00 horas locales del mismo sábado, atrasando igualmente el reloj en una hora.

