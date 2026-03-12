¿Quiénes reciben el tercer pago del Bono Marzo 2026?

12 mar. 2026 - 17:00 hrs.

Dentro de los próximos días, el Instituto de Previsión Social (IPS) realizará el tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente, un beneficio que se otorga cada año a los hogares de menores ingresos.

Consiste en un aporte monetario de $66.834, que se paga por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario.

Recordar que este aporte se caracteriza por ser de asignación automática, lo que se traduce en que no requiere postulación.

¿Cuándo empieza tercer pago del Bono Marzo 2026?

De acuerdo con la página web oficial del bono, el lunes 16 de marzo se realizará el tercer y último pago al tercer grupo de beneficiarios.

El pago se efectúa vía depósito bancario, aunque se puede obtener presencialmente si no se tiene Cuenta RUT activa.

¿Quiénes reciben el tercer pago del Bono Marzo?

Este tercer y último pago está destinado a quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.

Para conocer si te corresponde el tercer pago, debes ingresar al sitio web del beneficio (clic aquí) y digitar tu RUT y fecha de nacimiento.

También puedes consultar llamando al Call Center 101 y en oficinas de ChileAtiende.

