Cambio de hora en Chile: ¿Se atrasa o adelanta el reloj?

10 mar. 2026 - 16:00 hrs.

Llegó marzo, volvieron las clases y estamos a nada del término del verano e inicio del otoño. Una época desagradable para algunos, mientras que para otros tantos significa la mejor del año.

Más allá de lo que genere este nuevo solsticio, lo cierto es que hay algo innegable e inevitable en nuestro país: el cambio de hora.

Se trata de la primera modificación horaria del año, luego del ajuste que tuvimos en septiembre de 2025, donde se dio inicio al actual horario de verano.

En esta fecha es el cambio de hora

La fecha clave para ajustar los relojes es el próximo sábado 4 de abril. Será este día cuando dejemos atrás el huso horario de verano para darle inicio al horario de invierno.

Esta modificación técnica rige en todo Chile continental, a excepción de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, en donde se mantendrá el horario vigente.

¿Se adelanta o atrasa el reloj?

La medianoche del sábado 4 de abril, los relojes deberán retrasar su minutero en 60 minutos, volviendo a las 23:00 horas.

No obstante, en Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), se deberá retrasar a las 22:00 horas del mismo día.

